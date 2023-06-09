Али Асадов о работе по созданию запасов основных продуктов питания

Ведется серьезная работа по созданию запасов основных продуктов питания.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе Евразийского конгресса - 2023, который проходит в Сочи (Россия).

"Вопрос необходимости обеспечения продовольственной безопасности достиг беспрецедентного уровня для всех стран мира. В этой связи, обеспечение продовольственными продуктами населения страны определено Президентом Азербайджана как одно из основных направлений и задач, стоящих перед правительством", - сказал он.

Асадов отметил, что рост мировых цен на продовольствие в большинстве стран, в том числе у основных торговых партнеров Азербайджана привел к повышению инфляционного давления.

"Это отразилось и на нашей экономике. В связи с этим, в феврале прошлого года Кабмин издал распоряжение о целях минимизации влияния инфляции на деловую активность и социальное благосостояние населения. С этой целью в 2023 году в госбюджете на обеспечение продовольственной безопасности было увеличение в размере 40 процентов. За январь-май текущего года производство сельхозпродукции в Азербайджане увеличилось на 5,2 процента", - сказал он.