В Азербайджане состоялся бизнес-форум о возможностях и перспективах в горнодобывающей сфере

В "Бакинском доме МСБ" при совместной организации Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при министерстве экологии и природных ресурсов и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса состоялся бизнес-форум на тему "Существующие возможности и перспективы в горнодобывающей сфере".

Как сообщили Day.Az в Агентстве, в мероприятии приняли участие представители соответствующих государственных структур и предприниматели, работающие в горнодобывающей сфере.

На форуме была представлена информация о существующих в нашей стране месторождениях полезных ископаемых, и в частности на освобожденных от оккупации территориях, инвестициях в горнодобывающий сектор, требованиях действующего законодательства о недропользовании, внедрении новых технологий, вовлечении природных ресурсов в экономический оборот, внедрении новой "электронной платформы" для обеспечения подотчетности, прозрачности и оперативности оказания услуг в данной сфере.

Выступивший на мероприятии заведующий сектором отдела по экономическим вопросам и инновационному развитию Администрации Президента Азербайджанской Республики Шаиг Адыгезалов отметил, что наша страна обладает большим потенциалом в горнодобывающей сфере, рассказал о действующем законодательстве в этой области, проводимых мерах, применяемых современных технологиях, о работе в направлении обеспечения прозрачности в этой сфере, добавив, что осуществляемые меры делают данный сектор более привлекательным для отечественных и зарубежных инвестиций.

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов отметил, что с целью изучения проблем и потребностей предпринимателей агентством регулярно совместно с соответствующими структурами проводятся встречи и мероприятия по различным секторам, в том числе в горнодобывающей сфере. Было отмечено, что также создана рабочая группа по горнодобывающей сфере с участием 13 государственных структур и 2 общественных объединений.

Председатель правления Государственного агентства по использованию ресурсов минерального сырья Самир Идаятов отметил, что в целях формирования атмосферы свободной конкуренции в горнодобывающей сфере, обеспечения прозрачности начата организация аукционов.

На форуме сотрудниками Агентства геологической разведки, Государственного агентства по использованию ресурсов минерального сырья и ОАО "PASHA Bank" были проведены презентации о существующих в нашей стране месторождениях полезных ископаемых, законодательстве о недропользовании, внедрении новых технологий и "электронной платформе".

В рамках мероприятия также были проведены "B2B" встречи между соответствующими государственными структурами и предпринимателями, даны ответы на вопросы субъектов бизнеса о горнодобывающей отрасли, выделении финансовых средств для деятельности в этой сфере, государственной поддержке по созданию и развитию бизнеса.