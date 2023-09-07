Казахстан и Албания приветствуют инициативы по развитию Среднего коридора

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Албании Байрам Бегай выразили удовлетворение реализацией масштабных инициатив, связанных с развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) в Центральной Азии.

Как передает в четверг Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении глав двух государств по итогам встречи в Астане.

"Стороны высоко оценили проводимые в обеих странах реформы и меры по устойчивому развитию внутренней политики и социальной экономики, направленные на повышение благосостояния народов Казахстана и Албании", - говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны готовы и дальше повышать прозрачность, стабильность и предсказуемость инвестиционной политики для экономического развития своих стран, продолжать усилия по обеспечению стабильной, открытой и предсказуемой бизнес-среды для инвесторов, а также совместно поддерживать проекты сотрудничества, направленные на реализацию взаимных выгод и защиту прав и интересов инвесторов.

Согласно заявлению, стороны также выразили заинтересованность в открытии прямого авиасообщения между странами и дальнейшем увеличении количества рейсов и направлений.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.