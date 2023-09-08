Трейдеры заинтересованы в расширении мощностей IGB

Трейдеры выразили заинтересованность в бронировании в интерконнекторе Греция-Болгария (IGB) дополнительных мощностей (до 4 миллиардов кубометров газа в год) в течение следующих нескольких газовых лет.

Об этом сообщили в пятницу Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода, передает Day.Az.

Так, независимый оператор системы передачи ICGB объявил об успешном завершении необязывающего этапа процесса увеличения мощности, начатого в июле для оценки заинтересованности рынка в увеличении общей технической мощности трубопровода IGB.

"Рыночный интерес к газу в течение нескольких лет подряд почти в два раза превышает наши первоначальные ожидания. Это первый шаг к потенциальному расширению мощности IGB с 3 миллиардов кубометров в год до 5 миллиардов кубометров в год", - заявили исполнительные директоры ICGB Джордж Сатлас и Теодора Георгиева.

Как сказала Георгиева, более 82 процентов общей мощности IGB на предстоящий газовый год уже забронировано.

По ее словам, газовые трейдеры выразили заинтересованность в дополнительных мощностях до 4 миллиардов кубометров в год на ближайшие несколько газовых лет в точках соединения IGB с греческим национальным оператором DESFA и болгарским национальным оператором Bulgartransgaz.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.