Названы прямые иностранные инвестиции в Азербайджан во втором квартале

Во втором квартале 2023 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Азербайджан составили три миллиарда долларов.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщил директор Департамента статистики Центрального банка Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"Общая сумма ПИИ, привлеченных в ненефтяной сектор, составляет 717 миллионов долларов (сокращение за годна 35 процентов). В пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - 896 миллионов долларов, Турция - 575 миллионов долларов, Кипр - 385 миллионов долларов, РФ - 245 миллионов долларов", - сказал он.

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