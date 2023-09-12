https://news.day.az/economy/1597106.html Названы прямые иностранные инвестиции в Азербайджан во втором квартале
Названы прямые иностранные инвестиции в Азербайджан во втором квартале
Во втором квартале 2023 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Азербайджан составили три миллиарда долларов.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщил директор Департамента статистики Центрального банка Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.
"Общая сумма ПИИ, привлеченных в ненефтяной сектор, составляет 717 миллионов долларов (сокращение за годна 35 процентов). В пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - 896 миллионов долларов, Турция - 575 миллионов долларов, Кипр - 385 миллионов долларов, РФ - 245 миллионов долларов", - сказал он.
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