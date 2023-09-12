Азербайджан и Израиль обсудили возможности диверсификации торгово-экономических отношений - ФОТО
Азербайджан и Израиль обсудили возможности диверсификации торгово-экономических отношений
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X" (Twitter).
"В ходе видеоконференции с министром сельского хозяйства Израиля Ави Дихтером мы обсудили текущее состояние и будущие возможности диверсификации торгово-экономических отношений. Мы также рассмотрели возможности сотрудничества в области сельского хозяйства с акцентом на обеспечение безопасности продуктов питания", - говорится в публикации.
Напомним, что 11 сентября Азербайджан и Израиль подписали "Декларацию о намерениях по сотрудничеству в области сельского хозяйства", а также "Дорожную карту по сотрудничеству в области сельского хозяйства на 2023-2025 годы".
В декларации отражено намерение развивать сотрудничество в указанных областях. С целью обеспечения эффективного осуществления деятельности в этой сфере предполагается создание совместной рабочей группы.
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