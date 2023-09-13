Азербайджанская нефть значительно подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 сентября повысилась на 1,91 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 98,64 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,91 доллара до 97,75 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,94 доллара, составив 79,72 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 12 сентября повысилась на 1,58 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 93,60 доллара за баррель.