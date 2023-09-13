Названа чистая прибыль Азербайджана с АЧГ

Чистая прибыль Азербайджана от разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) с 2001 года составила 168 миллиардов долларов.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сообщила заведующая отделом по связям с общественностью BP Azerbaijan Тамам Баятлы в ходе медиа-тура по терминалу Сангачал.

Она отметила, что вложенные инвестиции bp и партнеров в Азербайджан, Грузию и Турцию на сегодняшний день составляют 84 миллиарда долларов.

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