https://news.day.az/economy/1597390.html Названа чистая прибыль Азербайджана с АЧГ
Названа чистая прибыль Азербайджана с АЧГ
Чистая прибыль Азербайджана от разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) с 2001 года составила 168 миллиардов долларов.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сообщила заведующая отделом по связям с общественностью BP Azerbaijan Тамам Баятлы в ходе медиа-тура по терминалу Сангачал.
Она отметила, что вложенные инвестиции bp и партнеров в Азербайджан, Грузию и Турцию на сегодняшний день составляют 84 миллиарда долларов.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре