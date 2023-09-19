https://news.day.az/economy/1599314.html KOBİA обсудило возможности сотрудничества с Организацией развития малого и среднего предпринимательства Омана
KOBİA обсудило возможности сотрудничества с Организацией развития малого и среднего предпринимательства Омана
В рамках Глобального конгресса предпринимателей (GEC2023), состоявшегося в австралийском Мельбурне, председатель Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов встретился с председателем Организации развития малого и среднего предпринимательства Омана Халимой бинт Рашид Аль-Зари.
Как сообщили Day.Az в KOBİA, на встрече был проведен обмен опытом в сфере поддержки МСП и обслуживания, обсуждены возможности совместного сотрудничества.
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