KOBİA обсудило возможности сотрудничества с Организацией развития малого и среднего предпринимательства Омана

В рамках Глобального конгресса предпринимателей (GEC2023), состоявшегося в австралийском Мельбурне, председатель Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов встретился с председателем Организации развития малого и среднего предпринимательства Омана Халимой бинт Рашид Аль-Зари.

Как сообщили Day.Az в KOBİA, на встрече был проведен обмен опытом в сфере поддержки МСП и обслуживания, обсуждены возможности совместного сотрудничества.