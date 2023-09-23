Азербайджан подписал меморандум с представителями Южной Кореи в сфере сельского хозяйства

В рамках сотрудничества в сфере "умного" сельского хозяйства между Южной Кореей и Азербайджаном, Агентством содействия торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRA), компанией INPRO, WHYBIZ, ENEY в Научно-исследовательском институте животноводства в Гёйгёле представлен пробный проект "Корейско-азербайджанское сотрудничество в области "умного" сельского хозяйства", сообщает в субботу Day.Az.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Азербайджана, на встрече стороны отметили важность внедрения новых технологий и инноваций в области сельского хозяйства и животноводства, а также в других областях.

Глава бакинского представительства Агентства содействия торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRA) Кйеквон Джо отметил, что KOTRA при поддержке правительства Южной Кореи очень заинтересовано в применении передового опыта в компаниях и предприятиях Азербайджана.

По итогам встречи был подписан меморандум с представителями Агентства содействия торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRA), INPRO, WHYBIZ и ENEY.

Отметим, что начиная с апреля текущего года, проводятся регулярные встречи с Агентством содействия торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRA) с целью реализации различных проектов.