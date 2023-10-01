Оценен эффект от подорожания нефти для крупнейшей экономики мира

Мировые цены на нефть увеличились на 30 процентов с конца июня 2023 года, что поспособствовало удорожанию бензина в США. Однако даже столь стремительное увеличение сырьевых котировок не подорвет американскую экономику и не приведет к снижению потребительских расходов местных домохозяйств, сообщает Business Insider со ссылкой на прогноз аналитиков банка Goldman Sachs (GS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению эксперта Спенсера Хилла, рост цен на сырую нефть является "управляемым встречным ветром" для потребителей и экономики США в целом. Он подчеркнул, что подобные темпы увеличения котировок гораздо ниже в сравнении с показателями кризисов первой половины 2008 года и января-июня 2022-го, когда котировки выросли на 40 и 45 долларов соответственно. Без дальнейшего резкого увеличения нефтяных цен темпы потребления в США замедлятся на 0,7 процентных пункта в предстоящих кварталах, что является управляемой динамикой.

Кроме того, согласно ожиданиям GS, стоимость электроэнергии в Соединенных Штатах с учетом сезонных колебаний снизится в среднесрочной перспективе на один процент, что повысит реальные доходы и темпы потребления на 0,1-0,2 процентных пункта в 2024 году. Этому будет способствовать сокращение стоимости угля и природного газа. Стабилизации американской экономики должно помочь и ожидаемое ослабление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, руководство которой с большой долей вероятности прекратит повышать ключевую ставку на фоне роста цен на нефть.