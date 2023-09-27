Азербайджанская нефть дорожает после коррекции

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 26 сентября повысилась на 0,29 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 99,35 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,3 доллара до 98,31 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,71 доллара, составив 81,05 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 26 сентября выросла на 0,74 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 94,14 доллара за баррель.