https://news.day.az/economy/1601679.html ЦБ и Всемирный Банк совместно модернизируют финсектор Азербайджана
ЦБ и Всемирный Банк совместно модернизируют финсектор Азербайджана
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) совместно реализуют "Проект модернизации финансового сектора 3", сообщает в среду Day.Az.
Согласно данным ЦБА, для определения масштабов проекта и уточнения направлений миссия Всемирного банка в составе специалистов посетит Баку в последнюю неделю сентября этого года для проведения соответствующих встреч.
Основная цель проекта - усиление контроля и регулирования финансового сектора, поддержка реализации государственной программы финансовой доступности и оказание поддержки Центральному банку в мониторинге финансового сектора.
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