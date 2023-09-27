ЦБ и Всемирный Банк совместно модернизируют финсектор Азербайджана

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) совместно реализуют "Проект модернизации финансового сектора 3", сообщает в среду Day.Az.

Согласно данным ЦБА, для определения масштабов проекта и уточнения направлений миссия Всемирного банка в составе специалистов посетит Баку в последнюю неделю сентября этого года для проведения соответствующих встреч.

Основная цель проекта - усиление контроля и регулирования финансового сектора, поддержка реализации государственной программы финансовой доступности и оказание поддержки Центральному банку в мониторинге финансового сектора.