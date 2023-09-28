Болгария стала покупать больше азербайджанского газа

В июле 2023 года Болгария импортировала из Азербайджана 77,3 миллиона кубометров газа по сравнению с 74,8 миллиона кубометров в июне, сообщили Trend в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat, передает Day.Az.

Таким образом, страна увеличила импорт природного газа из Азербайджана на 3,3 процента в месячном исчислении.

В целом за первые семь месяцев текущего года Азербайджан экспортировал в Болгарию 536,7 миллиона кубических метров газа.

С января по июль 2023 года стоимость экспорта составила 196,1 миллиона евро. В июле она составила 23,9 миллиона евро по сравнению с 26,6 миллиона евро в июне, что означает снижение на 10,2 процента.

Отметим, что Болгария начала импорт газа из Азербайджана по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), который был введен в эксплуатацию 1 октября 2022 года. Контрактный объем поставок газа по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Азербайджан поставляет газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который является частью Южного газового коридора. Его пропускная способность составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров в год.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в январе-июле 2023 года страна экспортировала в Европу 6,6 миллиарда кубометров газа.

А целом объем экспорта природного газа за отчетный период составил 13,8 миллиарда кубометров, что на 7 процентов больше, чем в январе-июле 2022 года.

В частности, с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" было добыто 7,5 миллиарда кубометров газа, с "Шах Дениз" - 15,4 миллиарда кубометров, 5,1 миллиарда кубометров газа добыла Государственная нефтяная компания, с месторождения "Абшерон" добыто 0,1 миллиарда кубометров газа.