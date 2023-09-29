Фуад Наджафли объявил цель связанную с альтернативной энергетикой в Нахчыване

В ближайшей перспективе, главная цель состоит в том, чтобы максимально использовать потенциал альтернативных и возобновляемых источников энергии в Нахчыване, экспортировать электроэнергию в Турцию и передавать ее в Европу.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, в ходе проходящих в Нахчыване III Азербайджано-турецкого энергетического форума и I Международной конференции "Нахчыван - зона "зеленой" энергетики".

По его словам, эффективными результатами энергетической политики, реализуемой главой государства, являются диверсификация энергоресурсов, рынков энергоснабжения и поставок в стране и регионе, увеличение взаимных инвестиций, транспортировка энергоресурсов и углеводородных ресурсов по удобным и безопасным маршрутам.

"Если говорить об энергетической политике, то следует особо отметить азербайджано-турецкое партнерство. Сегодня азербайджано-турецкие двусторонние отношения находятся на уровне стратегического партнерства в результате воли Президентов обеих стран. Историческая победа в 44-дневной Отечественной войне и успешное завершение антитеррористических мероприятий заложили основу для нового этапа в развитии отношений между двумя странами.

Особое значение в перспективах открытия Зангезурского коридора имеют проекты в области эффективного использования энергетического потенциала Нахчывана и превращения Автономной Республики в "зеленую" энергетическую зону", - добавил Ф.Наджафли.

По его мнению, III Азербайджано-турецкий энергетический форум и I Международная конференция на тему "Нахчыван - зона "зеленой" энергии" подготовят почву для реализации новых проектов и еще больше укрепят стратегическое энергетическое сотрудничество между двумя странами, а главное, будет определена новая дорожная карта по превращению Нахчывана в зону "зеленой" энергии и созданию экспортного потенциала.

"Сегодня Азербайджан реализует независимую энергетическую политику, и эта политика выступает стратегическим фактором укрепления безопасности в регионе. В результате этой политики Азербайджан станет безопасным и устойчивым поставщиком энергии в региональном и европейском масштабе", - отметил Ф.Наджафли.

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