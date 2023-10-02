Биткоин вырос до шестинедельного максимума

Стоимость биткоина (Bitcoin) поднялась до $28,173 тыс., продемонстрировав рост на 3,9% с 17 августа. Bloomberg сообщил, что в цене выросли и другие криптовалюты, включая Ether, Litecoin и Solana, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В издании полагают, что рост стоимости криптовалют частично мог произойти из-за ожиданий трейдеров, связанных с приближающимся судом над основателем обанкротившейся биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом, который должен состояться 3 октября.

При этом, как отметила соучредитель поставщика ликвидности деривативов цифровых активов OrBit Markets в Сингапуре Кэролайн Маурон, криптовалюту стали активнее закупать в связи с началом нового отчетного квартала, а на выходных наблюдался дефицит ликвидности. Кроме того, в последние четыре года биткоин регулярно прибавлял в цене именно в октябре.

В этом году росту стоимости также способствовали слухи о том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США собирается одобрить намерения BlackRock Inc. создать биржевой фонд для биткоина несмотря на то, что на прошлой неделе регулятор отложил принятие решения, рассказал соучредитель платформы социальной торговли Alpha Impact Хайден Хьюз.

Бэнкмана-Фрида, которого обвиняют в мошенничестве, арестовали в августе 2023 года. Для него также отменили залог, ссылаясь на то, что основатель FTX пытался повлиять на показания свидетелей.