Германия - один из важнейших торговых и инвестиционных партнеров Азербайджана

Германия является одним из важнейших торговых и инвестиционных партнеров Азербайджана

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе мероприятия, посвященного Дню объединения Германии.

"Согласно официальной статистике, товарооборот между нашими странами за первые восемь месяцев 2023 года достиг почти 1,1 миллиарда долларов, что на 59 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Германия входит в топ-10 стран по объему товарооборота с Азербайджаном", - сказал он.

Солтанов подчеркнул, что на сегодняшний день Германия инвестировала в Азербайджан 812,5 миллиона долларов, в то время как Азербайджан инвестировал в Германию 549,6 миллиона долларов.

"Более 240 немецких компаний успешно работают в различных секторах нашей экономики, таких как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, туризм и образование. Германо-Азербайджанская торговая палата также играет активную роль в содействии деловым контактам и продвижении торговых возможностей между нашими странами", - добавил замминистра.