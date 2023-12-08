Легкий, мощный, стильный: обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 OLED

Сегодня мы хотим рассказать вам об устройстве, которое создано специально для людей, которые ищут идеальный рабочий инструмент - стильный, надежный и легкий. Речь идет об ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) - ноутбуке, который не просто следует трендам - он их задает. ASUS ExpertBook B9 OLED задает новый стандарт элитного бизнес-устройства, объединяя в себе передовые технологии, портативность и стиль.

Флагманская серия ноутбуков ExpertBook, в частности B9, представляет собой премиальное устройство, ориентированное на руководителей верхнего уровня. Эти ноутбуки отличаются высоким уровнем надежности, обширным набором средств безопасности данных, а также предлагают исключительную мобильность - сохраняя при этом высокую производительность и удобство использования. По данным ASUS, модель B9403CVA может быть признана, вероятно, самым легким бизнес-ноутбуком с экраном OLED в мире.

В 2023 году ASUS акцентирует внимание на экологической ответственности, включая процессы производства, материалы, отделку и упаковку, как на ключевой тренд в развитии своего модельного ряда. По сравнению с предыдущей моделью, новый B9403CVA обновлен современной процессорной платформой 13-го поколения, 3К OLED-экраном и улучшенной конструкцией корпуса. Он, к слову, выполнен из особого магниево-литиевого сплава, который гарантирует ноутбуку как легкость и прочность, так и невероятный внешний вид. Этот сплав использован повсеместно, за исключением рамки экрана.

Семейство корпоративных ноутбуков ExpertBook охватывает широкий ассортимент моделей с индексами от B1 (базовые модели ExpertBook Essential) до B9 (премиальные ноутбуки ExpertBook Premium), подчеркивая разнообразие предложений для корпоративных потребностей.

Day.Az представляет подробный обзор ASUS ExpertBook B9 OLED:

Элегантный дизайн и прочность

Дизайн ноутбука ASUS ExpertBook B9 OLED - это искусство в сочетании с инженерной надежностью. Этот ноутбук не только предоставляет передовые технологии, но и обеспечивает высочайший уровень прочности и долговечности, что особенно важно для бизнес-профессионалов, часто находящихся в движении.

Основой дизайна ExpertBook B9 OLED является использование высококачественных материалов, создающих прочный и легкий корпус. Верхняя и нижняя крышки, а также панель клавиатуры, выполнены из магниево-литиевого сплава, обеспечивая исключительную прочность при минимальном весе (всего 990 г). Этот материал также придает ноутбуку стильный внешний вид, который гармонично сочетается с его профессиональным обликом.

Конструкция ExpertBook B9 OLED соответствует стандартам MIL-STD 810H, что гарантирует его устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как удары, вибрации, экстремальные температуры и влажность. Это делает ноутбук идеальным компаньоном для тех, кто работает в различных условиях и нуждается в надежном устройстве.

Дизайн ExpertBook B9 OLED также охватывает аспекты портативности. С его тонким и легким корпусом, этот ноутбук становится идеальным спутником в деловых поездках и командировках. Тонкие грани и минималистичный дизайн придают ему элегантный внешний вид, подчеркивая его премиальный статус.

В целом, дизайн ExpertBook B9 OLED отражает философию ASUS по созданию выдающихся устройств, объединяя прочность и стиль в ноутбуке, который не только соответствует высочайшим стандартам бизнес-технологий, но и подчеркивает индивидуальность своего владельца.

Впечатляющий OLED-экран

Одной из визитных карточек ExpertBook B9 OLED является его удивительный OLED-дисплей. С этим экраном вы переживете невероятный уровень яркости, контрастности и насыщенности цветов. В сочетании с высоким разрешением, каждая деталь изображения становится кристально четкой, что делает работу с данными и мультимедийным контентом настоящим удовольствием.

Экран представляет собой вершину инженерного искусства, обеспечивая пользователей выдающимся визуальным опытом. В основе этого дисплея лежит технология OLED, которая революционизирует способ отображения изображений и предлагает ряд преимуществ.

Одним из ключевых преимуществ OLED-экрана является его способность выдавать пиксели собственным светом, что приводит к глубоким, насыщенным цветам и исключительно высокому контрасту. Темные области на экране являются настоящими черными, поскольку соответствующие пиксели просто выключаются, что создает непревзойденные уровни черноты и делает изображение более реалистичным и глубоким.

С разрешением 3К, ExpertBook B9 OLED обеспечивает кристально четкое и детализированное изображение. Это особенно важно для профессионалов, которые ценят каждую мельчайшую деталь в своей работе, будь то редактирование графики, обработка фотографий или создание контента.

Экран ExpertBook B9 OLED обладает высокой яркостью, что обеспечивает четкость изображения даже в ярком освещении. Это делает ноутбук идеальным выбором для работы в различных условиях, где качество отображения играет ключевую роль.

Кроме того, технология OLED обеспечивает широкий угол обзора, что позволяет пользователям наслаждаться яркими и четкими цветами даже при наклоне экрана. Это важно для совместного просмотра содержимого с коллегами или партнерами.

С внушительными характеристиками и передовыми технологиями, экран ExpertBook B9 OLED подчеркивает фокус ASUS на предоставлении пользователям элитного бизнес-опыта с выдающимися визуальными возможностями. Ноутбук идеален и для профессиональной обработки фото- и видеоматериалов, а также для отображения любого мультимедийного контента.

Почему?

- OLED-дисплеи излучают на 70% меньше вредного синего света, чем ЖК-дисплеи, что делает их более комфортными для глаз - что подтверждено сертификатами TUV Rheinland Low Blue light и SGS, а также более безопасными для защиты зрения детей.

- OLED-дисплеи в ноутбуках ASUS сертифицированы Pantone на высокую точность цветопередачи. При этом точность передачи оттенков цвета OLED в ноутбуках ASUS не зависит от яркости экрана.

- OLED-дисплеи имеют высочайший уровень контрастности и сверхнизкое время отклика (1000 000:1 и 0,2 мс, что значительно превышает показатели для классических ЖК-дисплеев) и имеют сертификаты VESA DisplayHDR 500. Черный цвет на таком дисплее выглядит действительно черным.

- ExpertBook B9 OLED B9403 оснащается OLED-дисплеем разрешением 3К с соотношением сторон 16:10, увеличивающим полезную площадь экрана.

Высший уровень производительности

ExpertBook B9 OLED не только впечатляет своим внешним видом, но и обладает мощью под капотом. Сердцем этого ноутбука служит процессор последнего поколения, обеспечивая быстродействие и отзывчивость в любых рабочих условиях. Дополнительно, продукт комплектуется передовыми технологиями хранения данных, гарантируя высокую производительность и безупречную надежность.

Одним из ключевых компонентов выдающейся производительности является передовой процессор последнего поколения Intel Core i7-1355U. Это мощное вычислительное ядро позволяет ноутбуку мгновенно отвечать на команды пользователя и эффективно справляться с вычислительными задачами высокого уровня сложности. Также ExpertBook B9 OLED оснащен оперативной памятью последнего поколения LPDDR5X-7500 до 64 ГБ.

Графика ExpertBook B9 OLED также находится на высшем уровне, что делает его идеальным инструментом для работы с графическим и мультимедийным контентом. Он обеспечивает не только отличную производительность, но и плавное воспроизведение видео, редактирование изображений и другие графические задачи.

Хранение данных также оптимизировано благодаря технологии SSD-накопителя, обеспечивающей быстрый доступ к информации и ускоренную загрузку приложений. Это значительно повышает эффективность работы и ускоряет процессы обработки данных.

Несмотря на высокую производительность, система охлаждения ExpertBook B9 OLED разработана с учетом минимизации шума и тепловыделения, обеспечивая тихую и стабильную работу ноутбука даже в условиях интенсивного использования.

В целом, производительность ExpertBook B9 OLED подчеркивает его статус надежного инструмента для профессионалов, для которых важна не только мобильность, но и способность эффективно решать сложные бизнес-задачи.

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Операционная система Windows 10 Pro, Windows 11 Pro Процессор До Intel® Core™ i7-1365U (10 ядер 2P+8E) с функцией V-Pro Essential (опция) Графика Intel® Iris Xe Дисплей 14" OLED 2.8K WQXGA+ (2880x1800) 16:10 несенсорный глянцевый, 400 кд/м2; Тонкая экранная рамка - отн. площадь экрана 90%, углы обзора 178°, цветовой охват 100% DCI-P3, Pantone Validated; Оперативная память 8/16/32 ГБ LPDDR5-5200 распаяно на материнской плате или

64 ГБ LPDDR5X-7500 распаяно на материнской плате Накопитель До 2 ТБ PCIe 3.0 x4 (1 слот) Разъемы 2 USB-C Thunderbolt 4/USB 4.0 (40 Гбит/с с поддержкой DisplayPort и Power Delivery), 1 USB-A 3.2, 1 USB-A 2.0, LAN (RJ45), HDMI 2.1 TMDS, Audio, microSD Управление Клавиатура с защитой от проливания жидкости (400 мл) и подсветкой,

Тачпад увеличенного размера Безопасность Протестировано по стандарту MIL-STD810H, V-Pro, TPM, замок Kensington Nano, ИК-камера 1080p со шторкой и функцией Windows Hello, пароль BIOS, пароль SSD, сканер отпечатка пальца Дополнительно Wi-Fi 6, WakeOnLAN,

ПО MyASUS для управления расширенными функциями ноутбука, обновления и поддержки

Система интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling с 2 микрофонами дальнего действия Фирменное ПО MyASUS Диагностика системы Безопасная подзарядка Режимы работы вентиляторов Оптимизация изображения (Splendid) Оптимизация видео (Tru2Life) Горячие клавиши Оптимизация роуминга Wi-Fi Сервис AppDeals Link to MyASUS Батарея и питание До 11 ч автономной работы Батарея 63 Вт∙ч; функция быстрой зарядки 50% за 36 мин

(100% за 145 мин) БП 65 Вт Type-C Размеры и вес 311х215х15,7 мм;

0,99 кг

Флагман в бизнесе

На что еще стоит обратить внимание, так это комплексность и эффективность управления корпоративными ресурсами на высшем уровне в ноутбуке ASUS ExpertBook B9 OLED благодаря встроенному ASUS Business Manager (ABM). Данная программа предоставляет набор интегрированных инструментов, предназначенных специально для оптимизации работы в корпоративной среде и обеспечения безопасности данных.

Удаленное управление и обслуживание: С ABM в ExpertBook B9 OLED администраторы могут осуществлять удаленное управление устройствами. Это включает в себя мониторинг статуса, настройку параметров и даже проведение удаленных обновлений программного обеспечения, что упрощает процессы технического обслуживания.

Безопасность и контроль доступа: ASUS Business Manager в ExpertBook B9 OLED предоставляет множество инструментов для обеспечения безопасности данных. Среди них функции шифрования диска и контроля доступа, которые помогают защитить конфиденциальную информацию и соответствовать стандартам безопасности.

Массовая установка и обновление ПО: Удобство администрирования устройств в ExpertBook B9 OLED поддерживается возможностью массовой установки и обновления программного обеспечения. Это значительно экономит время и ресурсы при поддержке большого числа устройств.

Энергосбережение и управление энергопотреблением: ABM в ExpertBook B9 OLED обеспечивает возможность эффективного управления энергопотреблением, что является важным аспектом для соблюдения стандартов энергоэффективности и оптимизации работы устройств.

Интеграция с облачными технологиями: В ExpertBook B9 OLED, ASUS Business Manager интегрируется с облачными технологиями, что обеспечивает удобный доступ и обмен данными, а также обеспечивает современные возможности облачного хранения данных.

В целом, ASUS Business Manager в ExpertBook B9 OLED является мощным инструментом, который дополняет функциональность этого бизнес-ноутбука, делая его идеальным выбором для корпоративной среды, где важны высокая производительность, безопасность и удобство управления устройствами.

Напомним, что ASUS Business - это линейка в рамках бренда ASUS, ориентированная на предоставление комплексных решений в области бизнес-технологий. Сочетая в себе передовые технологии и инновационные подходы к созданию устройств, ASUS Business стремится удовлетворить потребности современных предприятий, предоставляя надежные и производительные решения.

1. Надежность и Производительность: Продукты ASUS Business прославляются своей надежностью и высокой производительностью. Ноутбуки, компьютеры и другие устройства, предназначенные для бизнес-сектора, оснащены передовыми процессорами, технологиями хранения данных и высококачественными дисплеями, обеспечивая эффективную работу в любых условиях.

2. Современные Безопасные Технологии: ASUS Business уделяет большое внимание вопросам безопасности. Устройства этого бренда оборудованы современными системами шифрования, биометрической аутентификации, антивирусной защитой и другими технологиями, чтобы гарантировать безопасность бизнес-информации.

3. Адаптивность и Мобильность: ASUS Business предлагает разнообразные устройства, поддерживающие мобильные технологии. Это включает в себя ноутбуки, планшеты и гибридные устройства, позволяющие бизнес-пользователям быть максимально мобильными, сохраняя при этом высокий уровень производительности.

4. Экологическая Ответственность: ASUS Business также подчеркивает свою ответственность перед окружающей средой. Это проявляется в использовании экологически устойчивых материалов, энергосберегающих технологиях и программ поддержки утилизации устройств.

5. Интеграция с Облачными Технологиями: Понимая современные требования к бизнесу, ASUS Business интегрирует свои устройства с облачными технологиями, обеспечивая удобство доступа и обмена данными в рамках рабочего процесса.

Своим комплексным и фокусированным подходом, ASUS Business предоставляет бизнес-сектору инструменты, необходимые для эффективной работы, обеспечивая при этом надежность, безопасность и инновационные технологии.

Какие еще есть полезности?

ASUS Control Center (ACC) - интегрированное программное обеспечение, предназначенное для централизованного управления и мониторинга корпоративными IT-ресурсами. Эта платформа обеспечивает администраторам мощные инструменты для управления устройствами, обеспечения безопасности и облегчения обслуживания в корпоративной среде. ACC предоставляет возможность удаленного мониторинга и управления, что упрощает поддержку парка компьютеров и ноутбуков ASUS в офисной сети.

ASUS Cloud Recovery - инновационное решение для восстановления системы ASUS на ноутбуках и компьютерах. Это облачное приложение позволяет пользователям создавать резервные копии системы и восстанавливать их из облака при необходимости. ASUS Cloud Recovery обеспечивает удобство и надежность процесса восстановления операционной системы, предоставляя пользователям гибкость и простоту управления данными в облаке.

ASUS Diagnostic Tool - программное обеспечение, разработанное для диагностики и тестирования аппаратных компонентов на устройствах ASUS, таких как ноутбуки и компьютеры. Этот инструмент предоставляет пользователям подробную информацию о состоянии железа, а также выполняет проверки на предмет возможных проблем, что помогает выявить и решить технические неполадки.

Заключение

Можно с уверенностью утверждать, что ASUS ExpertBook B9 OLED представляет собой воплощение современных технологий, инноваций и выдающегося дизайна, обеспечивая пользователей всем необходимым для успешной и продуктивной работы. Этот ноутбук выходит за рамки обычных ожиданий, предлагая ряд особенностей, которые делают его уникальным выбором в мире бизнес-технологий. Этот ноутбук стал не просто устройством для работы, а полноценным инструментом для управления, безопасности и восстановления данных.

Если вы ищете ноутбук, который превосходит самые высокие ожидания в области производительности, мобильности и долговечности, то ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) - ваш выбор. Этот ноутбук не просто сочетает в себе лучшие технологии, но и задает новый стандарт в мире бизнес-технологий, делая его идеальным партнером для профессионального роста и достижения успеха.

Приобрести ASUS ExpertBook B9 OLED можно на сайте официального дистрибьютора ASUS в Азербайджане.