https://news.day.az/economy/1616971.html Токаев об ожиданиях по увеличению грузопотока по ТМТМ
Токаев об ожиданиях по увеличению грузопотока по ТМТМ
Казахстан ожидает увеличения грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.
"Казахстан стал континентальным мостом между Европой и Азией. Мы ожидаем увеличения грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту", - сказал он.
Также Токаев отметил, что Казахстан готов продолжать активное сотрудничество по коридору Север-Юг.
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