https://news.day.az/economy/1617651.html Сколько квартир будет выделено до конца года льготникам?
Сколько квартир будет выделено до конца года льготникам?
За последние 3 года льготникам предоставлено около 5500 квартир, а в 2023 году планируется предоставить 1500 квартир и домов.
Об этом сказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по труду и социальной политике, сообщает Day.Az.
Министр отметил, что до конца года цели программы на текущий год будут полностью выполнены.
"В следующем году эта программа будет продолжена", - сказал он.
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