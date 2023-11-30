Над ценами на нефть нависла угроза обвала

Если Саудовская Аравия и ее партнеры по ОПЕК+ на ближайшем заседании не договорятся о новых совместных условиях сокращения добычи, то цены на нефть, скорее всего, обвалятся. Однако даже достижение временного соглашения не ликвидирует основные причины проблем и ситуация со временем может усугубиться, отмечает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пишет издание, напряженность создает растущий разрыв между богатыми и бедными странами организации. Чтобы сгладить противоречия, с лета этого года Саудовская Аравия в одностороннем порядке сократила добычу на миллион баррелей в сутки. Но ближе к зиме даже такого уровня, по всей видимости, недостаточно.

Эр-Рияд хочет солидарности от партнеров, потому что при дальнейшем снижении добычи он уже будет терять долю рынка, но не находит понимания у африканских стран. В частности, Ангола и Нигерия не принимают предлагаемые им квоты. Обе страны и без того сталкиваются с падением добычи, а значит, и со снижением доходов.

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