Необходимо отказаться от ископаемого углерода

Для декарбонизации и переосмысления индустриального общества необходимо отказаться от использования ископаемого углерода, что является одной из самых значительных проблем нынешнего поколения.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал соучредитель и технический директор Tesla Inc. Дж. Б. Штробель на проходящем в Баку Инновационном саммите "InMerge".

"Часто нас убеждают, что выбросы CO2 находятся под контролем или их сокращение происходит очень, очень быстро. Мы часто видим множество обязательств, все говорят о скором достижении чистого нуля и т.д. Но реальность такова, что каждый год мы устанавливаем рекордные выбросы CO2. Несмотря на всю проделанную работу, все обещания и обязательства, выбросы по-прежнему увеличиваются", - отметил он.

Соучредитель Tesla подчеркнул, что увеличивается не количество выбросов одной страны или компании, а их общий объем, что оказывает влияние на всех жителей Земли.

По его словам, в этом году, скорее всего, будет установлен еще один рекорд по количеству выбросов CO2.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит в Баку 30 ноября - 1 декабря.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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