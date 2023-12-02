Сахиба Гафарова подчеркивает исключительную роль азербайджанского газа в энергобезопасности Европы

Находящаяся с официальным визитом в Чешской Республике председатель парламента Азербайджана (Милли Меджлис) Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.

Как сообщили в субботу Day.Az в Милли Меджлисе, председатель Палаты депутатов выразила удовлетворение визитом спикера азербайджанского парламента и подчеркнула важность сотрудничества между законодательными органами двух стран не только на уровне спикеров, но и на уровне комитетов, групп дружбы. Также была отмечена важность взаимодействия парламентов и в рамках международных организаций.

"В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан является важным поставщиком газа в Европу. В частности, было подчеркнуто, что Азербайджан является вторым поставщиком нефти в Чехию. Были отмечены хорошие возможности для развития отношений в энергетической, торговой, экономической сферах. Помимо этого, было упомянуто о том, что сотрудничество между сторонами в области возобновляемых источников энергии также является одним из важных направлений.

На встрече также было отмечено, что в этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Чехией и что за прошедший период межгосударственные отношения получили развитие.

С.Гафарова подчеркнула исключительную роль политических контактов, в том числе визитов и встреч на высоком уровне, в развитии двусторонних отношений между двумя странами.

Говоря о взаимодействии парламентов, как одного из важных и положительных факторов, влияющих на двусторонние и многосторонние отношения, председатель Милли Меджлиса отметила важность дальнейшего развития сотрудничества между парламентами двух стран, а также усиления взаимодействия для поддержки друг друга в межпарламентских организациях. Она подчеркнула важность совместной деятельности групп дружбы, которые служат мостом между парламентами.

С.Гафарова проинформировала о ситуации, сложившейся в настоящее время в регионе, рассказала о последствиях почти 30-летней оккупации азербайджанских земель Арменией, о том, что в результате этой оккупации один миллион азербайджанцев были изгнаны со своих земель, о разрушении всей инфраструктуры и сооружений на оккупированных территориях, в том числе исторических, культурных и религиозных памятников.

Заявив, что Азербайджан в одиночку освободил свои земли от оккупации Армении и за счет собственных возможностей начал масштабные восстановительные работы, председатель Милли Меджлиса сказала, что, несмотря на то, что Азербайджан подвергся оккупации, в 2020 году после 44-дневной Отечественной войны страна приложила большие усилия для обеспечения долгосрочного мира в регионе, предложив Армении подписать мирное соглашение, основанное на пяти принципах международного права.

Она также проинформировала чешскую коллегу о политических и военных провокациях Армении, невыполнении взятых на себя за последние три года обязательств, проведении антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана и результатах этих мероприятий. Спикер Милли Меджлиса особо подчеркнула, что данные мероприятия полностью соответствовали нормам международного права, потерь среди гражданских лиц не было. Сахиба Гафарова также упомянула о том, что минные угрозы Армении создают препятствия для строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Она еще раз отметила, что, хотя некоторые круги обвиняют Азербайджан в этнической чистке, нет ни одного факта, свидетельствующего об этом, и миссии ООН, посетившие регион, подтверждают это.

Говоря о желании Азербайджана обеспечить постоянный мир в регионе, Сахиба Гафарова еще раз подчеркнула, что сегодня нет никаких препятствий для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Маркета Пекарова Адамова выразила поддержку Чехии мирным переговорам и важность установления постоянного мира в регионе.

Затем председатель Милли Меджлиса подписала мемориальную книгу.

После встречи состоялась церемония приветствия спикера Милли Меджлиса Палатой депутатов чешского парламента.

Члены парламентской делегации Азербайджана ознакомились с административным зданием Палаты депутатов", - говорится в сообщении Милли Меджлиса.

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