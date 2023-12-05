Милли Меджлис утвердил госбюджет Азербайджана

Законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" был вынесен на обсуждение и принят в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает во вторник Day.Az, доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год утверждены в размере 34,173 миллиарда манатов, расходы - 36,763 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - почти 33,4 миллиарда манатов, местные доходы - 773,105 миллиона манатов, централизованные расходы - 35,98 миллиарда манатов, местные расходы - 782,453 миллиона манатов).

Отметим, что в связи с созданием Агдеринского района возникла необходимость внести некоторые коррективы в государственный бюджет. В законопроект об учреждении Агдеринского района, касающийся государственного бюджета, было включено название района. Наряду с этим увеличиваются средства, выделяемые Баку и Лачину из государственного бюджета. Было учтено увеличение местных расходов города Баку на 2,3 миллиона манатов, а местных расходов Лачинского района на 100 тысяч манатов.

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