ЕС отобрал из ПХГ более 7 млрд куб. м газа

Суммарный отбор газа Европой из подземных хранилищ (ПХГ) с начала отопительного сезона превысил 7 млрд куб. м на фоне похолодания. При этом ЕС начал текущий отопительный сезон с рекордными запасами газа, близкими к 100%. Поступления сжиженного природного газа (СПГ) в регион в начале декабря снизились, а доля ветрогенерации упала до 12%. Цена газа на бирже в Европе опустилась до около $450 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 5 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку этого объема.

Накануне объем прокачки составил 42,1 млн куб. м.

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