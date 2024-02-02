Произведено кадровое назначение в bp по Азербайджану, Грузии и Турции

С февраля 2024 года главным специалистом по закупкам (Chief Procurement Officer) компании bp по Азербайджану, Грузии и Турции стала Эльнара Мамедова, которая работает в этой компании в Азербайджане более 18 лет, сообщает Day.Az со ссылкой на страницу bp в социальных сетях.

Ранее на протяжении трех лет Эльнара Мамедова была старшим менеджером по вопросам снабжения в BP-Azerbaijan.

До работы в bp Э.Мамедова около восьми лет была аудитором в PwC, также имеет опыт работы в компании "HESS".

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