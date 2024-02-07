Инвесторы начали массово покидать Китай

Инвесторы начали массово выводить средства из Китая и направлять их в акции американских компаний. С начала года биржи КНР и Гонконга потеряли $1,7 трлн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета Nikkei.

По данным на 2 февраля совокупная стоимость ценных бумаг компаний США составила $51 трлн. Это 48,1% капиталов на фондовом рынке планеты - наивысший показатель с 2003 года.

Более того, в топ-500 компаний мира с самой высокой капитализацией 236 позиций занимают американские корпорации. Самым дорогим брендом в мире по итогам 2023 года стал Apple. В тройку лидеров также вошли Microsoft и Google. На Китай в этом списке приходится 35 компаний.

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