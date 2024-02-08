Посол Ирана о важности коридоров Север-Юг и Восток-Запад для региона

Особое значение для всех стран региона имеют коридоры Север-Юг и Восток-Запад.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави.

По его словам, национальные интересы и цели Ирана всегда направлены на обеспечение стабильности и безопасности в дружественных государствах и регионе. Мечта Ирана - мир, спокойствие и стабильность для соседнего и братского Азербайджана, отметил Мусави.

"Контакты между высокопоставленными официальными лицами двух стран, многочисленные взаимные визиты и встречи делегаций свидетельствуют, с одной стороны, о высоком уровне отношений, а с другой - оказывают мощную поддержку этим отношениям. Это также способствует продолжению и расширению двустороннего сотрудничества", - сказал посол.

Мусави выразил надежду, что с подписанием между двумя странами соглашения о льготной торговле и проведением в ближайшем будущем 16-го заседания иранско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, параллельно с существующими политическими связями высокого уровня между двумя странами будут развиваться и другие области, в том числе экономические и торговые связи.

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