Минэкономики Азербайджана о темпах роста в ряде сфер

ВВП Азербайджана в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на пять процентов, а ненефтегазовый ВВП - на 12,3 процента, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, рост добавленной стоимости в строительном секторе составил 66,9 процента, в сфере транспорта и складского хозяйства - 26,8 процента, ненефтегазовой обрабатывающей промышленности - 16,8 процента, туризме и общественном питании - 12,1 процента, в сфере информации и связи - 11,8 процента.

В экономике страны зафиксирована высокая инвестиционная активность, отмечает ведомство.

"В январе 2024 года инвестиции в основной капитал выросли на 37,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ненефтегазовом секторе рост составил 34,1 процента, что является значимым фактором, способствующим экономическому росту", - говорится в информации министерства.

Отметим, что ВВП Азербайджана в январе 2024 года составил 9,131 миллиарда манатов.

Напомним, что ВВП Азербайджана в 2023 году вырос на 1,1 процента по сравнению с 2022 годом - до 123 миллиардов манатов.

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