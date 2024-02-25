В Китае резко нарастили закупки нефти из России

Нефтеперерабатывающие заводы Китая в феврале нарастили втрое, до 168 тысяч баррелей в день против 53 тысяч в декабре 2023-го, использование дальневосточной нефти марки Sokol из России. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным приводящих статистику журналистов, столь резкий рост обеспечили преимущественно частные переработчики, заинтересовавшиеся скидкой около 50 центов за баррель к эталонной марке ICE Brent.

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