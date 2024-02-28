Биткоин рекордно подорожал

В ходе торгов 28 февраля цена биткоина превысила 60 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Цена главной криптовалюты в верхней точке достигала 60 663,93 доллара, что стало рекордным значением более чем за два года. По состоянию на момент написания материала биткоин торговался у отметки 60 407,27 доллара, его стоимость выросла за последние 24 часа на 5,92 процента.

Отметку в 50 тысяч долларов за монету биткоин перешагнул в феврале. Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов считает, что криптовалюта дорожает из-за неопределенности в мировой экономике. При этом он указал, что, скорее всего, этот рост спекулятивный, ведь это децентрализованная валюта, неподконтрольная ни одному из регуляторов.

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