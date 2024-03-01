Банк АВВ запустил новую программу лояльности "Fayda Max", которая изменяет привычные правила и предоставляет клиентам возможность получать больше наград. Эта программа нацелена на создание нового опыта для клиентов, стимулирование к использованию безналичных расчетов и укрепление их лояльности к Банку. Благодаря программе лояльности клиенты могут пользоваться различными скидками и привилегиями, которые увеличиваются по мере роста их лояльности к Банку АВВ.

Чтобы начать зарабатывать в рамках программы лояльности "Fayda Max", необходимо использовать приложение ABB mobile. Активируйте "Fayda Max", выбрав соответствующий раздел "Для вас" на главной странице приложения.

Участвуя в "Fayda Max", вы сами определяете, какой уровень вознаграждений сможете получить, достигая в течение месяца одного или всех трех уровней: "Бронзовый", "Серебряный" и "Золотой".

Клиенты Банка АВВ, имеющие активный наличный кредит, могут достичь "Бронзового" уровня, совершая безналичные расчеты на сумму от 75 AZN, "Серебряного" уровня - от 250 AZN и "Золотого" уровня - от 750 AZN в течение одного месяца.

Для клиентов без активного наличного кредита в Банке АВВ суммы для достижения соответствующих уровней выше: не менее 150 AZN для "Бронзового", 500 AZN для "Серебряного" и 1500 AZN для "Золотого" уровня. Накопленные в течение месяца вознаграждения становятся доступны для использования в следующем месяце.

Награды:

- Экстра "Faydalı кешбэк", который доступен на всех уровнях: "Бронзовом", "Серебряном" и "Золотом".

- Кешбэк на сумму процентов по кредиту наличными, взятому после присоединения к программе "Fayda Max", также распространяется на все уровни.

- 30 000 бескомиссионных переводов с карты на карту доступны только на "Золотом" уровне.

- "2X EDV geri al" предоставляется исключительно для "Золотого" уровня.

Каждый участник программы "Fayda Max" может отслеживать свои цели, уровни и награды в соответствующем разделе приложения ABB mobile. Программа предусматривает регулярные обновления, благодаря которым клиенты получают возможность зарабатывать больше наград. Для доступа к этим функциям необходимо обновить приложение ABB mobile до версии 7.0.0.

Более подробную информацию о программе "Fayda Max" можно найти на официальном сайте Банка или в ABB mobile.

Информацию о современных полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.