Премьер-министр Албании подчеркивает важную роль азербайджанского газа

Азербайджанский газ и Каспийский бассейн играют важную роль для нашего совместного будущего.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Албании Эди Рама на 10-м заседании министров Консультативного совета по Южному газовому коридору и 2-м заседании министров Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку 1 марта.

"Южный газовый коридор, несомненно, продолжит оставаться одним из уникальных и стабильных источников природного газа, транспортируемого по трубопроводу в Европейский Союз. Учитывая, что доля газа, транспортируемого в Европу из России, составит с 40 до 8 процентов и в скором времени будет равна нулю, а вопросы экологичности и декарбонизации весьма актуальны, азербайджанский газ и Каспийский бассейн играют важную роль для нашего совместного будущего", - сказал он.

Сегодня мы являемся свидетелями того, как Южный газовый коридор изменил жизнь многих, и этот проект сделал Европу еще более безопасной, добавил Э.Рама.

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