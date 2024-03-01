Законный организатор лотереи и оператор спортивных маржевых игр продолжает радовать своих участников победами в популярных играх "Poz-Qazan".

На игре "Poz-Qazan" только в феврале было зафиксировано 14 крупных выигрышей. Один из заметных моментов - в игре "Bombardir" был выигрыш в размере 50 000 манатов, который достался жителю Баку Рашаду Томуеву. Еще два билета на сумму 10 000 манатов каждый также были приобретены в Баку и Исмаиллы, принеся радость еще одному победителю, Мубаризу Бабаеву.

Посвященная празднику Новруз лотерея "Papaq at", ограниченная частными квотами, также подарила удачу четырем победителям с билетами на сумму 10 000 манатов каждый. Эти билеты были приобретены в Баку, Шамахе и Бейлагане. Один из счастливчиков Ильхам Баратов, житель столицы, получил выигрыш в размере 10 000 манатов.

Эхтибар Мустафаев, проживающий в Сумгайыте, выиграл впечатляющую сумму в 50 000 манатов в игре "Ani 50". Также в Сумгайыте игра "Qızıl" принесла выигрыш в размере 25 000 манатов. Еще одному жителю, на этот раз из Шабрана, досталась сумма в 25 000 манатов благодаря билетам на игру "Qızıl".

Житель Баку Мустафа Атаев также получил 25 000 манатов от "Tap-Qazan". "Uğurlu 7" принесла успех жительнице Баку Мадине Аллахвердиевой с результатом 10 000 манатов. Ещё один 10 000-манатный билет на "Uğurlu 7" был куплен в Ужаре.

Отметим, что от 25 000 до 200 000 манатов больших побед в играх "Poz-Qazan" ждет путь счастливых победителей. Билеты можно приобрести в торговых точках "Misli" и "Azərlotereya", отделах "Azərpoçt", магазинах и киосках нашего города, а также заказать у "Wolt".