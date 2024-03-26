Азербайджан является примером для развитых стран в сфере зеленого перехода

Азербайджан резко сократил экспорт нефтепродуктов.

В январе 2024 года Азербайджан экспортировал 28 058,72 тонны нефтепродуктов на сумму 17 434,46 тысячи долларов США.

По данным Государственного таможенного комитета, стоимость экспортированных Азербайджаном нефтепродуктов за отчетный период снизилась в 2,6 раза, а объем - в 2,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

В 2023 году Азербайджан экспортировал 925 225,07 тысяч нефтепродуктов на сумму 572 210,25 тысячи долларов США.

Отметим, что за отчетный период стоимость экспортированных Азербайджаном нефтепродуктов увеличилась на 8,5%, а объем - на 20% по сравнению с показателем 2022 года.

Изменение экспорта нефтепродуктов также вызвало некоторые вопросы о причинах и перспективах данного шага.

В беседе с Azernews американский эксперт Питер Тейс отметил, что принятый Милли Меджлисом Азербайджана закон в поддержку защиты природных ресурсов и развития зеленой энергетики является выдающимся шагом, который улучшит экономическое процветание Азербайджана и положительно отразится на экологических результатах на европейском континенте.

"Меры Азербайджана амбициозны и им должны последовать самые развитые страны мира", - заявил он.

По его словам, Баку серьезно продвигает отрасль возобновляемой энергетики.

"Традиционные формы энергии, которые способствовали человеческому прогрессу на протяжении последнего столетия, развиваются, и Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева стал маяком процветания и демократии в Евразии. Спрос на доступную и надежную энергию только растет, и Баку стремительно переходит на возобновляемую энергетику.

Стоящая задача заключается в том, как продолжать способствовать человеческому прогрессу надежным и доступным способом. Но что особенно важно, эти принципы искусно и энергично совершенствуются учеными и руководством Азербайджана", - заключил Питер Тейс.