Крупнейшая экономика Европы столкнулась с еще одной проблемой

В феврале 2024 года крупнейшая экономика еврозоны - Германия - столкнулась еще с одной проблемой. За последний зимний месяц суммарный объем розничных продаж в стране упал на 1,9 процента по сравнению с январским показателем. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такие данные предоставило Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

В годовом выражении показатель сократился на 2,7 процента., при этом февральский спад оказался самым значительным с октября 2022 года, уточнили в ведомстве. Более того, объемы розничных продаж в Германии снижаются четвертый месяц подряд. Например, в январе падение в сравнении с декабрьским показателем составило 0,3 процента, а год к году - 1,4 процента.

Реализация продуктов питания в феврале сократилась на 1,7 процента в месячном выражении, в то время как объем продаж непродовольственных товаров упал на 1 процент, заключили в статистическом ведомстве ФРГ.

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