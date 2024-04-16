Китай нарастил добычу нефти

Компании нефтегазового сектора КНР в январе - марте увеличили объем добычи нефти на 2,3% в годовом исчислении (до 53,48 млн тонн), а природного газа - на 5,2% (до 63,2 млрд куб. м). Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из распространенного доклада, среднесуточный показатель добычи нефти Китая в марте достиг 593 тыс. тонн, газа - 700 млн куб. м. В I квартале китайские компании нарастили объем нефтепереработки на 2,4%, до 182,46 млн тонн.

Что касается импорта указанных энергоносителей, за три месяца Китай обеспечил ввоз 137,36 млн тонн нефти (увеличение на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и 32,79 млн тонн газа (рост на 22,8%).

По подсчетам Главного таможенного управления КНР, китайская сторона в 2023 году увеличила импорт нефти на 11% (до 563,99 млн тонн), газа - на 9,9% (до 119,97 млн тонн). Россия - ведущий экспортер энергоносителей Китаю, который за прошлый год закупил у РФ 107 млн тонн нефти (повышение на 24%) и 8 млн тонн сжиженного природного газа (рост на 23%). Поставки по газопроводу "Сила Сибири" выросли в 1,5 раза, до рекордных 22,7 млрд куб. м.

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