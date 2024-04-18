ФРС не планирует торопиться снижать процентные ставки

Последние данные по экономике США указывают на отсутствие прогресса в этом году в достижении цели по инфляции на уровне 2%, поэтому необходимо больше времени, прежде чем Федеральная резервная система сможет снизить процентные ставки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил ее глава Джером Пауэлл.

"Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал он. - Недавние данные явно не придали нам уверенности".

"Вместо этого они указывают на то, что достижение этой уверенности, вероятно, займет больше времени, чем ожидалось", - добавил председатель Федрезерва.

Аналитики теперь не ждут снижения ключевой процентной ставки в США ранее сентября, а некоторые экономисты предупреждают, что Федрезерв может и вовсе отказаться от планов по скорому смягчению ДКП, пишет MarketWatch.

Пауэлл отметил, что темпы роста потребительских цен "достаточно сильно замедлились во втором полугодии прошлого года". Но, по его словам, опубликованные на прошлой неделе данные говорят о том, что в марте годовая инфляция составила 2,8%, практически не изменившись по сравнению с февральским значением.

Если высокая инфляция сохранится, ФРС будет поддерживать текущий диапазон процентных ставок 5,25-5,5% годовых "столько, сколько необходимо", отметил Пауэлл.

Федрезерв считает, что текущий уровень ставок является "ограничительным", то есть оказывает понижательное давление на спрос, тем самым помогая охладить инфляцию. "Прямо сейчас уместно дать ограничительной политике дополнительное время для работы, - сказал Пауэлл. - Что бы ни случилось, мы по-прежнему твердо намерены со временем вернуть инфляцию на уровень 2%".

Следующее заседание ФРС состоится 30 апреля - 1 мая.

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