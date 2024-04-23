Глава Еврокомиссии ожидает снижения мировых цен на природный газ

Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует снижение стоимости природного газа на мировых рынках за счет увеличения объемов поставок. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В период энергетического кризиса было сделано много инвестиций. На рынок выходит большая волна новых проектов по экспорту энергоресурсов. И, возможно, скоро мы перейдем от глобального дефицита энергии к ее изобилию, - считает она. - В результате мы ожидаем снижения цен на газ. Это в свою очередь даст нам возможность для дальнейшего развития возобновляемой энергетики".

Сейчас европейские подземные хранилища заполнены на 62,01% (на 18,07 п.п больше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 67,92 млрд куб. м газа.

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