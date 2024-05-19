Китай собрался закупать газ в Канаде

С 2028 года китайская энергетическая компания Sinopec может начать закупки 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) у канадской Pembina Pipeline. О соответствующих переговорах со ссылкой на собственные источники пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источником поставок должен стать строящийся завод Cedar LNG мощностью 3 миллиона тонн СПГ в год. Он является совместным предприятием самой Pembina и индийской Haisla First Nation. Стоимость проекта оценивается в 4 миллиарда долларов. Помимо закупок газа, Sinopec хотела бы получить долю в проекте, но какую, не сообщается.

Предполагается, что Cedar станет одним из первых экспортных терминалов СПГ в Канаде. Он должен обеспечить прямой доступ канадского газа на азиатские рынки. Таким образом, страна может начать уходить от экспортной зависимости от США.

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