В Турции заявили, что страна автоматически станет газовым хабом благодаря диверсификации

Турция в ближайшие годы автоматически превратится в центр газовой торговли (газовый хаб) по мере расширения инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ) и дальнейшей диверсификации его источников. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар в эфире телеканала TRT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Одной из составляющих нашей стратегии газовой диверсификации является закупка сжиженного природного газа. За последние восемь лет мы сделали столько инвестиций, что возможности наших предприятий по сжижению достигли 160 млн куб. м. Так что мы стали той страной, которая может легко импортировать до половины нужного объема газа в виде СПГ. У нас готова и законодательная база, чтобы продавать этот сжиженный газ, отправляя его танкерами", - сказал министр.

Он напомнил, что ранее в США "были достигнуты договоренности о поставках СПГ, есть договоренности с Азербайджаном об увеличении объемов поставок, есть проект поставок туркменского газа в Турцию". Все это, по его словам, является составной частью проекта центра международной газовой торговли.

Министр назвал трубопровод "Турецкий поток" "одним из важнейших турецких проектов диверсификации источников" ПГ. "Раньше мы получали часть газа из России - транзитом через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию. Сейчас нет необходимости в таком транзите, и мы получаем этот газ напрямую через Черное море", - отметил он.

"Мы имеем коммерческую, техническую и юридическую инфраструктуру и очень хорошо функционирующую энергетическую биржу. Мы продаем газ в Болгарию, Венгрию и Румынию. Все это превращает нашу страну в центр газовой торговли. Мы хотим увеличить объемы наших подземных хранилищ СПГ с 5,8 млрд до 12 млрд куб. м к 2028 году. Мы сможем хранить 25% газа в сжиженном виде", - сообщил Байрактар. Турция, по его словам, продолжает считать стратегическим проект газового хаба. "Чтобы это развивать, нам надо больше источников, надо расширять возможности прокачки на экспорт в Болгарию, Грецию. Возможно, с Ираком откроются какие-то возможности. Сделав все эти шаги, мы автоматически станем центром газовой торговли", - отметил министр.

Байрактар отметил, что собственная добыча газа и других энергоресурсов на так важна непосредственно для работы центра газовой торговли и энергетической биржи. "Нам, безусловно, важно использовать собственные энергетические ресурсы, газ, нефть, источники возобновляемой энергии. Но с другой стороны крайне важно максимально диверсифицировать импорт. Нам нужно получать энергоресурсы из различных стран и в различных видах. <...> Азербайджанский газ поступал в Турцию по двум отдельным линиям. Теперь будет третья, это газопровод Ыгдыр - Нахичевань. По нему к этой зиме азербайджанский газ должен начать поступать через Турцию в Нахичевань", - добавил Байрактар.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!