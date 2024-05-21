Стал известен объем газа в газохранилищах Европы

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) приблизились к 67%, но отстают от рекордных уровней 2020 года, когда ПХГ были заполнены почти на 69%. Газ на бирже в Европе торгуется около $345 за 1 тыс. куб. м, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 18 мая, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 281 млн куб. м. В то же время отбор оказался равен 16 млн куб. м.

Отопительный сезон в Европе завершился 31 марта 2024 года. Он продлился 145 дней, а страны ЕС отобрали из хранилищ 51,6 млрд куб. м газа, завершив этот период с рекордными запасами в 58,34%.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 66,77% (на 14 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 73,17 млрд куб. м газа.

Погода в ходе этой недели в Центральной и Западной Европе ожидается такой же теплой, как и в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в мае составляет лишь 13%.

Суммарные поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в мае упали по сравнению с предыдущим месяцем. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 39% от максимума. Средняя цена закупки газа в апреле в Европе составила $320 за 1 тыс. куб. м, в мае - находится на отметке около $339.

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