Глава ЕК предложила обусловить выделение субсидий ЕС экономическими реформами

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обусловить предоставление финансовой поддержки странам - членам Европейского Союза проведением в них экономических реформ, чтобы повысить конкурентоспособность блока. Как передает Day.Az, об этом она сообщила в интервью британской газете Financial Times.

Речь идет о многомиллиардных средствах фонда сплочения, который используется для выравнивания экономического развития между странами ЕС, и фонда общей сельскохозяйственной политики, который также играет существенную роль в экономике объединения. Как пишет газета, такая реформа может привести к существенным изменениями в финансовой политике блока и освободить средства для финансирования военно-промышленного комплекса и поддержки европейского бизнеса на фоне протекционистских мер в Китае и США.

"Я готова поддержать [предоставление финансовой помощи - прим. ТАСС], но сначала должны быть выполнены все условия. Ни у кого нет права на карт-бланш", - сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен привела в пример программу NextGenerationEU, которая была запущена в годы пандемии коронавируса, чтобы придать импульс европейской экономике. Условием для получения финансирования в рамках этой программы является предложение конкретных реформ для восстановления экономики и предоставление Еврокомиссии отчетов об успехе их реализации. По словам главы Еврокомиссии, эта политика привела к позитивной динамике в таких странах, как Италия, Греция и Португалия, которые долгие годы боролись с последствиями долгового кризиса.

Предложение фон дер Ляйен прозвучало на фоне начала формирования бюджета ЕС, который будет действовать с 2028 года по 2034 год. Кроме того, с 6 по 9 июня состоятся выборы в Европейский парламент, после которых члены нового состава законодательного органа утвердят председателя Европейской комиссии. Фон дер Ляйен представляет Европейскую народную партию (ЕНП), которая занимает 177 из 705 мест в Европарламенте, и претендует на очередной срок на посту главы Еврокомиссии. Предложение фон дер Ляйен может быть направлено на то, чтобы заручиться поддержкой влиятельных стран ЕС, как Германия, Нидерланды и страны севера Европы.

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