Утвержден Порядок учета домохозяйств в Азербайджане

Утвержден Порядок учета домашних хозяйств в Азербайджане.

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, учет ведется представительствами главы исполнительной власти района, города, городского района по административно-территориальным округам и главы местной исполнительной власти по участковым административно-территориальным округам в соответствии с учетными документами домохозяйств и инструкциями по ведению учета домохозяйств, утвержденными Государственным комитетом Азербайджанской Республики по статистике.

При ведении учета определяются постоянно проживающие члены домохозяйства (лицо или группа лиц). Группа лиц в том случае считается домохозяйством, если они проживают в одном жилом помещении (частном жилом доме, квартире), полностью или частично объединяют свои доходы и имущество и совместно осуществляют потребление ряда товаров и услуг, главным образом жилищно-коммунальных услуг и продуктов питания.

Учет ведется представительствами с 1 по 30 января во всех домохозяйствах ежегодно путем опроса главы домохозяйства (или другого члена домохозяйства с гражданскими правами и дееспособностью) по состоянию на 1 января. Учет ведется по лицам, постоянно проживающим в населенных пунктах. Сведения о домохозяйствах, временно поселенных на территории, регистрируются в специальной форме. Домохозяйство, все члены которого умерли или все члены которого переехали в другой административный округ, снимается с учета. Ведущие учет представительства ежегодно до 10 февраля сообщают о количестве домохозяйств и их членов в соответствующий муниципалитет и орган статистики.

Сбор, обработка, защита, распространение и выдача персональных данных представительствами, ведущими учет, осуществляется в соответствии с законом "О персональной информации" и иными нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики.

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