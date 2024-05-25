Финансовое положение Британии назвали сложным за 70 лет
Директор Institute for Fiscal Studies (IFS) Пол Джонсон заявил, что всем партиям Великобритании в преддверии парламентских выборов следует быть честными при обсуждении болезненных финансовых решений, с которыми столкнется следующий состав правительства. Как передает Day.Az, об этом он сообщил в беседе с агентством Bloomberg.
По мнению Джонсона, победителю голосования придется решать проблему, серьезнее которой не встречалось минимум с 1950-х годов. Лондон может выйти из кризиса тремя способами, предположил он.
В частности, политики могут выбрать болезненное сокращение расходов, повысить налоги до 80-летнего максимума или заметно увеличить задолженность.
"С деньгами туго. Государственные службы работают со скрипом, налоги находятся на исторически высоком уровне, и обе партии ограничены своими конкретными обещаниями сократить долг. Чтобы избежать сокращения расходов на ключевые государственные службы после выборов, потребуется дальнейшее повышение налогов", - отметил он.
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