В Азербайджане будет создан оператор рынка электроэнергии

На основании предусмотренных для второго этапа временных правил оптового рынка, в целях организации деятельности оптового рынка электроэнергии будет создан оператор рынка как отдельное юридическое лицо в подчинении оператора системы передачи.

Как сообщает в субботу Day.Az, это отражено в "Плане мероприятий по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии", утвержденном Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

В связи с этим, министерство энергетики должно представить проект правового акта совместно с министерством экономики и ОАО "Азерэнержи" в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!