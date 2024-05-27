В Милли Меджлис вынесен на обсуждение законопроект "О государственном бюджете"

Проводится заседание комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как сообщает в понедельник Day.Az, на заседании был вынесен на обсуждение законопроект "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год"".

В заседании принимают участие министр финансов Самир Шарифов, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Натиг Ширинов, председатель Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана Гималай Мамишов и другие гости.

Отметим, что на заседании также будет обсуждаться внесение изменений в законы "О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2024 год" и "О бюджете фонда страхования от безработицы на 2024 год".

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