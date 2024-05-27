В Джебраиле выделяется земля под строительство СЭС "Шафаг" мощностью 240 МВт

Правительство Азербайджана выделяет 940 гектаров государственной земли на административной территории Джебраильского района (входит в состав Восточно-Зангезурского экономического района) под строительство солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" с установленной мощностью 240 МВт.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на решение, подписанное премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Данная зона определена как зона возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Контроль за выполнением решения возложен на Департамент сельского хозяйства и экологии Аппарата Кабинета министров.

Как пояснили Trend в компании bp (ее дочерняя структура "Lightsource bp" - оператор проекта), до конца 2024 года ожидается финальное инвестиционное решение по СЭС "Шафаг", то есть, будет уточнена стоимость СЭС с учетом предложений подрядчиков по солнечным панелям и другому оборудованию, сервисным работам.

Далее будет принято решение об участии в этом проекте SOCAR и АИК (по долям, по затратам), а до этого момента все расходы по проекту "Шафаг" bp несет самостоятельно.

Отметим, что строительство СЭС стартует в этом году.

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