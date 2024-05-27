Первый сухогруз типа "Handysize" ASCO под флагом Азербайджана отправился в первый дальний рейс

Первый сухогруз типа "Handysize" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) под названием "Ходжалы" отправлен в первый рейс и после получения груза в южнокорейском порту "Бакпён" он отправился в порт "Портленд" (США) и, фактически, станет первым кораблем Азербайджана, который пройдет в американских водах под азербайджанским флагом.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ASCO.

"Судно "Ходжалы" было приобретено в рамках Стратегической программы развития судоходства с целью расширения географии деятельности национального судоходства за пределами Каспийского моря, увеличения потенциала грузоперевозок в международных бассейнах", - подчеркнули в ASCO.

Напомним, что 1 февраля 2024 года между ASCO и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) было подписано соглашение о приобретении двух сухогрузов типа "Handysize" (70% финансирования покупки кораблей или 42 миллиона долларов США было обеспечено кредитом ЕБРР без госгарантий, а 30% (или 18 миллионов долларов США) - за счет внутренних ресурсов ASCO).

"Судно "Ходжалы" имеет грузоподъемность 38 593 тонны. Это примерно в 8 раз превышает грузоподъемность существующих сухогрузов ASCO. Длина корабля составляет 180 метров, ширина - 30 метров, высота борта - 15 метров, осадка - 10,47 метра. Благодаря максимальной грузоподъемности судно может заходить во многие гавани мира", - отмечает ASCO.

Принятые на баланс ASCO сухогрузы типа "Handysize" поддерживают стремление Азербайджана укрепить позиции страны, как важнейшего звена Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию и Южный Кавказ с мировыми рынками.

На балансе ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (самый крупный флот на Каспии) в настоящее время находится 55 судов разного назначения.

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