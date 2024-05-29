Стартует волонтерская программа в рамках председательства Азербайджана в COP29

Сегодня начинается волонтерская программа председательства Азербайджана в COP29 и запускается процесс регистрации потенциальных волонтеров для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре текущего года.

Как сообщает Day.Az, волонтеры сыграют важную роль не только в организации COP29 - крупнейшей конференции мирового значения, но и в проведении других масштабных мероприятий в стране. К деятельности по подготовке к конференции, участию в организационной работе и проведении мероприятия Азербайджанская операционная компания COP29 предполагает 3000 волонтеров из числа как азербайджанских, так и иностранных граждан.

Запущена онлайн-платформа регистрации www.volunteers.cop29.az для волонтеров, которые готовы внести свой вклад в организацию COP29, а также приобрести опыт, деловые навыки и личностное развитие в рамках волонтерской программы, чтобы принять участие в проекте.

Лица, которые регистрируются на платформе и заполняют форму онлайн-опроса, входят в потенциальную группу волонтеров. Принять участие в программе могут кандидаты 16 лет и старше. Все электронные заявки будут рассмотрены с учетом знаний и навыков заявителей, их мотивации, владения иностранным языком и других критериев. Подходящие кандидаты пройдут собеседование, а затем будут приглашены на тренинги. Волонтеры, успешно завершившие финальный этап, будут задействованы в сфере СМИ, гостиничных услуг, транспорта, логистики и других сферах деятельности Азербайджанской операционной компании COP29. Для облегчения процесса регистрации и решения возникающих вопросов функционирует колл-центр: его номер - +994 12 535 29 28.

Основные цели волонтерской программы COP29 - подготовить волонтеров, которые будут выступать в качестве Молодежных послов Целей устойчивого развития и внесут вклад в продвижение культуры сотрудничества, а также обеспечить инклюзивную среду, в которой каждый голос. В процессе отбора и обучения волонтеров будет сформирована команда высокомотивированных и целеустремленных молодых людей.

Тренинги для будут охватывать такие темы, как профессиональное развитие, окружающая среда и устойчивое развитие, и послужат повышению информированности и компетентности волонтеров. В этом контексте программа волонтеров COP29 играет важную роль в формировании будущего кадрового потенциала страны. Следует отметить, что молодые люди, ранее участвовавшие в волонтерской программе в рамках различных масштабных мероприятиях, проведенных в Азербайджане, теперь вошли в профессиональную команду COP29.

Волонтерская программа COP29 имеет особое значение для развития отвечающих современным требованиям навыков у ее участников, которые они смогут применить в различных сферах. В рамках программы планируется организация различных мероприятий с целью обучения волонтеров работе в команде и улучшения их коммуникативных навыков.

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